Буданов: в РФ зберігається стійкість, однак є надія на переломні зміни

Наразі в Російські Федерації зберігається економічна стійкість. Є надія, що у 2025 році в країні відбудуться внутрішні системні руйнівні зміни.

Про це повідомляє РБК-Україну з посиланням на керівника Головного управління розвідки МО Кирила Буданова у статті NV.

Як розповів Буданов, ланцюги виробництва у РФ ще не зруйновані, але кризові явища посилюються.

Скільки триватиме війна

Війна зможе проходити ще довго, оскільки ворог може відмовитись підписувати будь-які договори з Україною чи її союзниками. Після цього терористи вдаватимуться до хаотичних обстрілів країни, але без ведення потужних бойових дій.

Як приклад, голова ГУР, нагадав про конфлікт Російської Федерації та Японії після 1945 року. Обидві країни досі не підписали мирний договір через Північні острови.

"Цій територіальній проблемі вже понад 70 років. Тому цей сценарій дуже вірогідний і тут, бо у РФ значні територіальні апетити щодо України, які стосуються не лише Криму. Звісно ж, ці апетити ніхто не збирається задовольняти", - пояснив Буданов.

Росія зберігає економічну стійкість

Відповідаючи на питання "скільки часу РФ може вести бойові дії високої інтенсивності?" Буданов назвав фактори, які впливають на недалеке майбутнє Росії:

системні зміни в економіці;

зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення;

зростання втоми від війни.

Водночас попри економічну стійкість в Росії спостерігається масштабна криза пального й різке подорожчання харчових продуктів, а також інших товарів й послуг. Усе це розхитує економіку терористів й соціальну сферу. Реальні проблеми ворог може відчути у 2025 році.

Ланцюги виробництва у Росії поки що не зруйновані й здатні зберігатися ще не один рік. Втома від війни у ворога стрімко зростає, стрімко скорочується населення, хоча це не означає, що російський диктатор Володимир Путін матиме проблеми з "гарматним м'ясом".

"Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці. Але це не прогноз, а очікування. Станом на зараз, виходячи з наявних факторів, ймовірність цього є. Але не забуваймо, що ця війна з кожним місяцем глобалізується і породжує нові процеси. Вони також будуть накладатися на ситуацію і сильно змінюватимуть будь-які попередні розрахунки. Це виклик, із яким уже зіткнулися провідні аналітики світу", - додав керівник ГУР.

Скільки триватиме війна?

Як розповідав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, наразі невідомо, коли закінчиться війна в Україні з російськими загарбниками. Водночас якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то Збройні сили подолали вже 70 метрів.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна наразі перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим. Однак військові експерти розходяться у думці, на якому етапі війна насправді.