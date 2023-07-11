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Столтенберг анонсував зустріч з Зеленським сьогодні

Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це заявив генсек НАТО, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час брифінгу.

"Ми узгодили комюніке щодо України. Основні елементи я озвучив зараз - це підтримки, Рада Україна-НАТО, усунення ПДЧ", - повідомив генсек.

Він також наголосив, що тісно спілкується з країнами-союзниками, урядовцями України та президентом.

"Ми зустрінемось сьогодні з ним (Зеленським - ред.). У нас також буде зустріч в рамках Ради Україна-НАТО завтра. Я представлю цей пакет з трьох елементів для наближення України до НАТО", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, сьогодні північноатлантичний Альянс узгодив пакет з 3 елементів, які повинні наблизити вступ України до НАТО.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував країни-члени НАТО через їхню позицію щодо України. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Зазначимо, що Україна розуміє, що не стане повноправним членом НАТО під час війни з Росією, але хоче отримати запрошення приєднатися до Альянсу на саміті.

Також повідомлялось, що Зеленський намагається змусити країни-члени НАТО переписати підсумкове комюніке саміту Альянсу у Вільнюсі.

Крім цього, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна вступить у НАТО на наступному саміті альянсу.

Детальніше що таке ПДЧ та як його скасування вплине на членство України - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийНАТОЄнс Столтенберг