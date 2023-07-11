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Столтенберг анонсировал встречу с Зеленским сегодня

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом заявил генсек НАТО, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время брифинга.

"Мы согласовали коммюнике по Украине. Основные элементы я озвучил сейчас - это поддержка, Совет Украина-НАТО, устранение ПДЧ", - сообщил генсек.

Он также отметил, что тесно общается со странами-союзниками, чиновниками Украины и президентом.

"Мы встретимся сегодня с ним (Зеленским - ред.). У нас также будет встреча в рамках Совета Украина-НАТО завтра. Я представлю этот пакет из трех элементов для приближения Украины к НАТО", - добавил Столтенберг.

Напомним, сегодня Североатлантический Альянс согласовал пакет из трех элементов, которые должны приблизить вступление Украины в НАТО.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг критике страны-члены НАТО из-за их позиции в отношении Украины. Ведь Киев получил сигнал о том, что партнеры в кулуарах обсуждают формулировку на саммите без Украины.

Украина понимает, что не станет полноправным членом НАТО во время войны с Россией, но хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу на саммите.

Также сообщалось, что Зеленский пытается заставить страны-члены НАТО переписать итоговое коммюнике саммита Альянса в Вильнюсе.

Кроме того, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина вступит в НАТО на следующем саммите альянса.

Подробнее что такое ПДЧ и как его отмена повлияет на членство Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийНАТОЙенс Столтенберг