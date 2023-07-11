Подоляк про вступ України до НАТО: запрошення може отримати на наступному саміті альянсу

Україна може отримати запрошення у НАТО на наступному саміті Північноатлантичного альянсу. Він запланований у 2024 році у Вашингтоні.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

"100 відсотковість (що Україна отримає запрошення в НАТО у Вашингтоні, якщо не у Вільнюсі, - ред.) - вірогідність цього. Чому? Тому що, я думаю, до цього часу Росія остаточно втратить суб’єктність і перестане існувати як країна, яка може вести ті чи інші війни", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що Україна до цього часу має вже виграти цю війну.

"І, безумовно, це буде історично зафіксовано. Країна-переможець є ключовим членом НАТО з урахуванням досвіду, урахуванням обсягу армії, яка буде в Україні", - заявив він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Україна хоче отримати запрошення до вступу до Альянсу на саміті, який пройде 11-12 липня. При цьому країна розуміє, що повноправним членом НАТО може стати лише після закінчення бойових дій з Росією.

Президент України Володимир Зеленський жорстко звернувся до країн-членів НАТО через їхню позицію щодо нашої країни. Адже Київ отримав сигнал про те, що партнери в кулуарах обговорюють формулювання на саміті без України.

Додамо, що нещодавно президент Литви Гітанас Науседа заявляв, що на саміті має бути вказаний конкретний механізм вступу України до НАТО.

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