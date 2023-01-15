Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні

"Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом буде більше. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Ця заява пролунала напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї Києву, що відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Зазначено також, Київ вже давно наполягає на отриманні більш важкого озброєння, в тому числі танків, але західні країни неохоче йдуть назустріч, посилаючись на побоювання бути втягнутими у війну або спровокувати Росію.