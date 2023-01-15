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Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине

Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина в скором времени может ожидать дополнительных поставок тяжелого вооружения от западных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Недавние обещания относительно тяжелой военной техники важны, и я ожидаю, что в ближайшее время будет больше. Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Отмечено также, что на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии состоится заседание контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки вооружений Украине.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможности поставок странами-членами Альянса тяжелых танков Украины.

Также ранее мы писали, что Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

4 января французский президент Эммануэль Макррон заявил о намерении Парижа передать Киеву легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы против российской агрессии.

Кроме того, США надеются передать Украине боевые машины пехоты Bradley в течение нескольких недель.

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