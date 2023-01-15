Столтенберг анонсував додаткові поставки важкого озброєння Україні
Україна незабаром може очікувати додаткових поставок важкого озброєння від західних країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Нещодавні обіцянки щодо важкої військової техніки є важливими, і я очікую, що найближчим часом буде більше. Ми перебуваємо у вирішальній фазі війни. Тому важливо, щоб ми надали Україні зброю, необхідну для перемоги", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Ця заява пролунала напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, яка координує постачання зброї Києву, що відбудеться наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
Зазначено також, Київ вже давно наполягає на отриманні більш важкого озброєння, в тому числі танків, але західні країни неохоче йдуть назустріч, посилаючись на побоювання бути втягнутими у війну або спровокувати Росію.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не відкидає можливості поставок країнами-членами Альянсу важких танків Україні.
Також раніше ми писали, що Велика Британія офіційно підтвердила, що надасть Україні танки Challenger 2, а також додаткові артилерійські системи.
4 січня французький президент Емануель Макрон заявив про намір Парижа передати Києву легкі колісні танки AMX-10 RC для боротьби проти російської агресії.
Окрім того, США сподіваються передати Україні бойові машини піхоти Bradley протягом декількох тижнів.
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