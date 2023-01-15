Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
Украина в скором времени может ожидать дополнительных поставок тяжелого вооружения от западных стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Недавние обещания относительно тяжелой военной техники важны, и я ожидаю, что в ближайшее время будет больше. Мы находимся в решающей фазе войны. Поэтому важно, чтобы мы предоставили Украине оружие, необходимое для победы", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Отмечено также, что на следующей неделе на авиабазе Рамштайн в Германии состоится заседание контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки вооружений Украине.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможности поставок странами-членами Альянса тяжелых танков Украины.
Также ранее мы писали, что Великобритания официально подтвердила, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.
4 января французский президент Эммануэль Макррон заявил о намерении Парижа передать Киеву легкие колесные танки AMX-10 RC для борьбы против российской агрессии.
Кроме того, США надеются передать Украине боевые машины пехоты Bradley в течение нескольких недель.
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