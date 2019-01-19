Столкновение истребителей Су-34 в России: погибли двое пилотов

Иллюстративное фото: истребитель Су-34 (ru.wikipedia.org)

Еще одного летчика нашли живым

В России на месте столкновения двух истребителей Су-34 над Японским морем погибли двое пилотов. Как сообщает РБК-Украина, об этом российским СМИ сказали в Минобороны РФ.

Также известно, что одного нашли живым. Отмечается, что тело одного из погибших летчиков обнаружили в Татарском проливе, что пролегает между Японским и Охотским морем.

Погибшим оказался штурман истребителя. Тело пилота плавало на индивидуальном спасательном плоту. Тело еще одного летчика нашли в воде, его подняли на борт спасательного корабля.

Живым был найден один из штурманов. Его спасли и доставили на аэродром Восточного военного округа. Угрозы жизни пилота нет.

В настоящее время неизвестна судьба четвертого пилота, поиски его продолжаются. К поисковой операции задействовали вертолеты Ми-8, три самолета и пять кораблей.

Напомним, 18 января 2018 два российских истребителя Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, предварительно - из-за ошибки пилотирования. Самолеты столкнулись в момент возвращения на авиабазу в Хурбе (277-й бомбардировочный авиаполк).

Добавим, что ранее сообщалось, что в Татарском проливе было обнаружено тело летчика истребителя Су-34, который погиб в результате столкновения двух бомбардировщиков над Японским морем.