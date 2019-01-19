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Зіткнення винищувачів Су-34 у Росії: загинуло двоє пілотів

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 05:42
Зіткнення винищувачів Су-34 у Росії: загинуло двоє пілотів
Ілюстративне фото: винищувач Су-34 (ru.wikipedia.org)

Ще одного льотчика знайшли живим

 У Росії на місці зіткнення двох винищувачів Су-34 над Японським морем загинули двоє пілотів. Як повідомляє РБК-Україна, про це російським ЗМІ сказали у Міноборони РФ.

Також відомо, що одного знайшли живим. Зазначається, що тіло одного із загиблих льотчиків виявили у Татарській протоці, що пролягає між Японським і Охотським морем.

Загиблим виявився штурман винищувача. Тіло пілота плавало на індивідуальному рятувальному плоті. Тіло ще одного льотчика знайшли у воді, його підняли на борт рятувального корабля.

Живим був знайдений один зі штурманів. Його врятували і доставили на аеродром Східного військового округу. Загрози життю пілота немає.

Наразі невідома доля четвертого пілота, пошуки його продовжуються. До пошукової операції задіяли вертольоти Мі-8, три літаки і п'ять кораблів.

Нагадаємо, 18 січня 2018 два російських винищувача Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем, попередньо - через помилку пілотування. Літаки зіткнулися в момент повернення на авіабазу в Хурбе (277-й бомбардувальний авіаполк).

Додамо, що раніше повідомлялось, що у Татарській протоці було виявлено тіло льотчика винищувача Су-34, який загинув унаслідок зіткнення двох бомбардувальників над Японським морем.

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