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Столкновения в Венесуэле: более 20 пострадавших


Силовики используют боевые патроны против демонстрантов

В Венесуэле в результате противостояний между протестующими и силовиками пострадали более двух десятков человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VPItv.

Как сообщается, правительственные силы применяют боевые патроны во время разгона протестующих, вышедших на демонстрации в Каракасе по призыву оппозиционного лидера Хуана Гуайдо.

"Против нас используют боевые патроны, нас не разгоняли, по нам вели огонь на поражение", - цитирует VPItv одного из пострадавших.

По данным управления здравоохранения в Каракасе, по меньшей мере 26 человек пострадали во время столкновений с силовиками.

 

Напомним, как писал Styler, в Венесуэле проправительственные войска автомобилями осуществляли наезды на протестующих. На видео видно, как бронированный автомобиль разгоняется и наезжает на толпу людей.

Как писало РБК-Украина, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал к народной мобилизации для того, чтобы не допустить осуществления государственного переворота в стране.

Ранее часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. По словам лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне истории". Военные, как утверждает Гуайдо, "будут разворачивать силы, чтобы добиться прекращения узурпации".

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