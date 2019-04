Помпео заявил о полной поддержке действий Гуайдо

Сегодня временный президент Хуан Гуайдо объявил о начале "Операции свобода"

Правительство США полностью поддерживает действия лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который обратился к военным Боливарианской Республики с призывом свергнуть действующего президента Николаса Мадуро. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

"Сегодня временный президент Хуан Гуайдо объявил о начале "Операции свобода". Правительство США полностью поддерживает народ Венесуэле в его стремлении к свободе и демократии. Демократию не победить", - заявил он.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE