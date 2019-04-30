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Помпео заявил о полной поддержке действий Гуайдо

Новости » Политика    30.04.2019 - 16:42
Помпео заявил о полной поддержке действий Гуайдо
Фото: Майк Помпео ( flickr.com/n3tel.jpg)

Сегодня временный президент Хуан Гуайдо объявил о начале "Операции свобода"

Правительство США полностью поддерживает действия лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, который обратился к военным Боливарианской Республики с призывом свергнуть действующего президента Николаса Мадуро. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

"Сегодня временный президент Хуан Гуайдо объявил о начале "Операции свобода". Правительство США полностью поддерживает народ Венесуэле в его стремлении к свободе и демократии. Демократию не победить", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении Николаса Мадуро. По словам лидера венесуэльсткой оппозиции Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает Гуайдо, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации".

Кроме того, после появления сообщения с призывом Хуана Гуайдо о восстании группы военных в стране ограничили доступ к социальным сетям

Также в столице страны в Каракасе произошли массовые столкновения возле авиационной базы, на которой ранее выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Сообщается, что военные, которые поддерживают режим действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, используют слезоточивый газ против сторонников лидера оппозиции.

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