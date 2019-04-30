Сутички у Венесуелі: більше 20 постраждалих

У Венесуелі в результаті протистоянь між протестувальниками та силовиками постраждали більше двох десятків осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VPItv.

Як повідомляється, урядові сили застосовують бойові набої під час розгону протестувальників, які вийшли на демонстрації у Каракасі за закликом опозиційного лідера Хуана Гуайдо.

"Проти нас використовують бойові набої, нас не розганяли, по нам вели вогонь на ураження", - цитує VPItv одного з постраждалих.

За даними управління охорони здоров'я в Каракасі, щонайменше 26 осіб постраждали під час сутичок з силовиками.

Нагадаємо, як писав Styler, у Венесуелі проурядові війська автомобілями здійснювали наїзди на протестувальників. На відео видно, як броньований автомобіль розганяється і наїжджає на натовп людей.

Як писало РБК-Україна, чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав до народної мобілізації для того, щоб не допустити здійснення державного перевороту в країні.

Раніше частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. За словами лідера венесуельської опозиції Гуайдо, в армії "прийняли вірне рішення" і готові підтримати опозицію, щоб опинитися "на правильному боці історії". Військові, як стверджує Гуайдо, "будуть розгортати сили, щоб домогтися припинення узурпації".