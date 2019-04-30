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Мадуро призвал граждан противостоять госперевороту

Новости » Политика    30.04.2019 - 22:14
Мадуро призвал граждан противостоять госперевороту
Фото: Николас Мадуро (facebook.com/NicolasMaduro)

Как заявил Мадуро, командующие всех сил страны продемонстрировали свою лояльность народу, конституции и родине

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о лояльности военных и призвал к народной мобилизации для того, чтобы не допустить осуществлению государственного переворота в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Николаса Мадуро в Twitter.

Как заявил Мадуро, командующие всех сил страны продемонстрировали свою лояльность народу, конституции и родине.

"У нас должны быть стальные нервы! Я разговаривал с командующими всех сил страны, они продемонстрировали свою полную лояльность народу, конституции и родине. Я призываю к максимальной мобилизации народа, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим!" - заявил Мадуро.

Ранее глава Конституционной Ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо призвал сторонников действующей власти выйти на улицы Каракаса и выразить поддержку президенту.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщали, что правительство США поддержало государственный переворот под руководством лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, который обратился к военным Боливарианской Республики с призывом свергнуть действующего президента Николаса Мадуро.

Ранее часть военных Венесуэлы поддержали лидера оппозиции Хуана Гуайдо в свержении президента Николаса Мадуро. По словам лидера венесуэльской оппозиции Гуайдо, в армии "приняли верное решение" и готовы поддержать оппозицию, чтобы оказаться "на правильной стороне в истории". Военные, как утверждает Гуайдо, "будут развертывать силы, чтобы добиться прекращения узурпации".

Кроме того,в Каракасе произошли массовые столкновения возле авиационной базы, на которой ранее выступил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. Сообщается, что военные, которые поддерживают режим Николаса Мадуро, используют слезоточивый газ против сторонников лидера оппозиции.

В Каракасе произошли столкновения с использованием слезоточивого газа Гуайдо надеется на помощь Испании в решении венесуэльского кризиса
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