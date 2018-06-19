Столкновения под Радой: задержан активист в состоянии алкогольного опьянения

По словам Крищенко, задержанного активиста тестировали на алкоголь

Один из участников столкновений под Верховной радой Украины, который был задержан правоохранителями, находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по словам Крищенко, задержанного активиста тестировали на алкоголь.

"В ходе столкновений одного задержали. Он находится в районном управлении (Нацполиции, - ред..). Его задержали по статье "Нанесение повреждений работнику полиции. Был проведен тест (на алкоголь, - ред.). У него легкое состояние алкогольного опьянения, 1 промилле", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе столкновений под Верховной радой в Киеве пострадали трое правоохранителей.