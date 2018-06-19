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Сутички під Радою: затримано активіста у стані алкогольного сп’яніння

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 14:28
Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)
Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)

За словами Крищенка, затриманого активіста тестували на алкоголь

Один із участників сутичок під Верховною радою України, який був затриманий правоохоронцями, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за словами Крищенка, затриманого активіста тестували на алкоголь.

"В ході сутичок одного затримано. Він знаходиться в районному управлінні (Нацполіції, - ред..). Його затримали за статею "Нанесення ушкоджень працівнику поліції. Було проведено тест (на алкоголь, - ред.). В нього легкий стан алкогольного сп’яніння, 1 проміле", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході сутичок під Верховною радою в Києві постраждали троє правоохоронців.

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Теги публікації: Верховна Рада, столкновения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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