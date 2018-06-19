Столкновения под Радой: в полиции заявили о 3 пострадавших правоохранителях

Один полицейский пострадал в результате распыления газового баллончика

В результате столкновений под Верховной радой в Киеве пострадали трое правоохранителей. Об этом сообщил председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть три лица (пострадавших правоохранителя, - ред.)", - рассказал Крищенко.

По его словам, один полицейский пострадал в результате распыления газового баллончика.

"Другие получили повреждения во время столкновений", - добавил он.

Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Напомним, во время митинга под Верховной радой в Киеве во вторник, 19 июня, усилены меры безопасности в правительственном квартале. За порядком следят около 500 правоохранителей.

Ранее сообщалось, что появилось видео столкновений в Киеве под Верховной радой на митинге с участием афганцев, чернобыльцев и шахтеров. Они требуют отменить монетизацию льгот на проезд, увеличить компенсацию ветеранам-инвалидам до 6-8 прожиточных минимумов, а также выделить средства на развитие угольной отрасли.