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Столкновения под Радой: в полиции заявили о 3 пострадавших правоохранителях

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 14:13
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Один полицейский пострадал в результате распыления газового баллончика

В результате столкновений под Верховной радой в Киеве пострадали трое правоохранителей. Об этом сообщил председатель Нацполиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть три лица (пострадавших правоохранителя, - ред.)", - рассказал Крищенко.

По его словам, один полицейский пострадал в результате распыления газового баллончика.

"Другие получили повреждения во время столкновений", - добавил он.

 

Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Напомним, во время митинга под Верховной радой в Киеве во вторник, 19 июня, усилены меры безопасности в правительственном квартале. За порядком следят около 500 правоохранителей.

Ранее сообщалось, что появилось видео столкновений в Киеве под Верховной радой на митинге с участием афганцев, чернобыльцев и шахтеров. Они требуют отменить монетизацию льгот на проезд, увеличить компенсацию ветеранам-инвалидам до 6-8 прожиточных минимумов, а также выделить средства на развитие угольной отрасли.

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Теги публикации: Митинг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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