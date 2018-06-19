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Інтерв'ю

Сутички під Радою: в поліції заявили про 3 постраждалих правоохоронців

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 14:13
Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)
Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)

Один поліцейський постраждав внаслідок розпилення газового балончика

У результаті сутичок під Верховною радою в Києві постраждали троє правоохоронців. Про це повідомив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є три особи (постраждалих правоохоронця, - ред.)", - розповів Крищенко.

За його словами, один поліцейський постраждав внаслідок розпилення газового балончика.

"Інші отримали ушкодження під час штовханини", - додав він.

 

Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)

Нагадаємо, під час мітингу під Верховною радою у Києві у вівторок, 19 червня, посилено заходи безпеки в урядовому кварталі.  За порядком стежать близько 500 правоохоронців.

Раніше повідомлялось, що в'явилося відео зіткнень в Києві під Верховною радою на мітингу за участю афганців, чорнобильців та шахтарів. Вони вимагають скасувати монетизацію пільг на проїзд, збільшити компенсацію ветеранам-інвалідам до 6-8 прожиткових мінімумів, а також виділити кошти на розвиток вугільної галузі.

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Теги публікації: Мітинг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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