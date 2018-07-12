Столкновения под Радой: полиция задержала мужчину, пытавшегося ударить нардепа

Группа лиц провоцировала драку у здания Рады, а один из них пытался ударить народного депутата

Сотрудники Национальной полиции сегодня, 12 июля, задержали мужчину, который пытался ударить народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что группа лиц провоцировала драку у здания Верховной рады, а один из них пытался ударить народного депутата. Правоохранители доставили правонарушителя в территориальное управление полиции для дачи объяснений.

Следователями начато уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Напомним, ранее сообщалось, что участники митинга под Радой заявили о нескольких пострадавших активистах в результате наезда автомобилей. Сегодня на заседании Киеврады произошла потасовка. На заседание Киеврады ворвались активисты. В результате действий активистов были взломаны рабочие места 4 депутатов. Активисты также выбили двери на втором этаже здания.