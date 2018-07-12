Под ВР заявили о трех пострадавших активистах

Пострадавших отвезли в больницу

Участники митинга за растаможку авто на еврономерах заявляют о нескольких пострадавших активистах в результате наезда автомобилей. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Двое активистов пострадали в результате наезда Toyota Land Cruiser. Охранники открыли огонь по ребятам. Есть еще один пострадавший. Наших увезли в больницу - на Высоцкого 4-а", - сообщили участники митинга со сцены.

По словам активистов, инцидент произошел на перекрестке улиц Шелковичной, 7 и улице Институтской.

"Двоих наших активистов задержали: женщину и мужчину", - добавили со сцены.

Фото: протест под Радой (РБК-Украина)

Как сообщает "Украинская правда", внедорожник народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев машин на еврономерах, которые блокировали проезд возле Верховной рады.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что активисты под стенами Верховной рады повредили автомобиль одного из народных депутатов.