Зіткнення під Радою: поліція затримала чоловіка, який намагався вдарити нардепа

Група осіб провокувала бійку біля будівлі Ради, а один з них намагався вдарити народного депутата

Співробітники Національної поліції сьогодні, 12 липня, затримали чоловіка, який намагався вдарити народного депутата. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Повідомляється, що група осіб провокувала бійку біля будівлі Верховної ради, а один з них намагався вдарити народного депутата. Правоохоронці доставили правопорушника до територіального управління поліції для дачі пояснень.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники мітингу під Радою заявили про декілька постраждалих активістів в результаті наїзду автомобілів. Сьогодні на засіданні Київради сталася бійка. На засідання Київради увірвалися активісти. В результаті дій активістів були зламані робочі місця 4 депутатів. Активісти також вибили двері на другому поверсі будівлі.