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Столкновения в Одессе: полиция задержала почти 20 человек

Одесса, Воскресенье 30 августа 2020 19:27
Столкновения в Одессе: полиция задержала почти 20 человек
Фото: задержание правонарушителя в Одессе (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В ходе столкновений перед началом "Марша равенства" в Одессе правоохранители задержали 16 человек. Сейчас все задержанные правонарушители дают объяснения в отделе полиции.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

В результате столкновений на Думской площади пострадали двое правоохранителей, их госпитализировали.

В отношении всех задержанных составят протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, полиция решает вопрос о внесении сведений в единый реестр по ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении правоохранителя.

Напомним, сегодня в Одессе произошли столкновения перед началом "Марша равенства". К месту проведения марша пришли сторонники "традиционных ценностей", чтобы провести собственную акцию.

Также РБК-Украина писало, что в субботу около полутысячи жителей села в Харьковской области устроили столкновения возле ромского поселения.

Кроме того, столкновения между местными жителями и хасидами произошли недавно в Умани.

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