Столкновения в Одессе: полиция задержала почти 20 человек

В ходе столкновений перед началом "Марша равенства" в Одессе правоохранители задержали 16 человек. Сейчас все задержанные правонарушители дают объяснения в отделе полиции.
Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.
В результате столкновений на Думской площади пострадали двое правоохранителей, их госпитализировали.
В отношении всех задержанных составят протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кроме того, полиция решает вопрос о внесении сведений в единый реестр по ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении правоохранителя.
Напомним, сегодня в Одессе произошли столкновения перед началом "Марша равенства". К месту проведения марша пришли сторонники "традиционных ценностей", чтобы провести собственную акцию.
Также РБК-Украина писало, что в субботу около полутысячи жителей села в Харьковской области устроили столкновения возле ромского поселения.
Кроме того, столкновения между местными жителями и хасидами произошли недавно в Умани.