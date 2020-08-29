В Харьковской области акция возле поселения ромов переросла в столкновения

Фото: полиция обеспечивает правопорядок на месте происшествия (hk.npu.gov.ua)

В селе Андреевка Харьковской области сегодня, 29 августа, произошли столкновения во время акции возле поселения ромов. На место происшествия прибыли правоохранители для обеспечения правопорядка.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Как рассказали в полиции, сегодня около 500 человек собрались на акцию возле поселения ромских семей, чтобы выразить недовольство их действиями. Акция переросла в столкновения.

Чтобы пресечь правонарушения на место прибыли около 80 сотрудников полиции и бойцов подразделений особого назначения.

В результате никто не пострадал, задержанных также нет. Сейчас вблизи ромского поселения все спокойно.

Фото: полиция обеспечивает правопорядок в Андреевке (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в пятницу, 28 августа, в Умани произошли столкновения между местными жителями и хасидами-паломниками, которые пытались попасть в город для празднования иудейского Нового года.