ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Харьковской области акция возле поселения ромов переросла в столкновения

Андреевка, Суббота 29 августа 2020 15:43
В Харьковской области акция возле поселения ромов переросла в столкновения
Фото: полиция обеспечивает правопорядок на месте происшествия (hk.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В селе Андреевка Харьковской области сегодня, 29 августа, произошли столкновения во время акции возле поселения ромов. На место происшествия прибыли правоохранители для обеспечения правопорядка.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Как рассказали в полиции, сегодня около 500 человек собрались на акцию возле поселения ромских семей, чтобы выразить недовольство их действиями. Акция переросла в столкновения.

Чтобы пресечь правонарушения на место прибыли около 80 сотрудников полиции и бойцов подразделений особого назначения.

В результате никто не пострадал, задержанных также нет. Сейчас вблизи ромского поселения все спокойно.

Фото: полиция обеспечивает правопорядок в Андреевке (hk.npu.gov.ua)

Напомним, в пятницу, 28 августа, в Умани произошли столкновения между местными жителями и хасидами-паломниками, которые пытались попасть в город для празднования иудейского Нового года.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Харьковакциистолкновенияромы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь