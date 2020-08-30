Сутички в Одесі: поліція затримала майже 20 осіб

Фото: затримання правопорушника в Одесі (od.npu.gov.ua)

В ході сутичок перед початком "Маршу рівності" в Одесі правоохоронці затримали 16 осіб. Зараз всі затримані правопорушники дають пояснення у відділі поліції.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

В результаті сутичок на Думські площі постраждали двоє правоохоронців, їх госпіталізували.

Щодо всіх затриманих складуть протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, поліція вирішує питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру за ст. 345 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо правоохоронця.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі сталися сутички перед початком "Маршу рівності". До місця проведення маршу прийшли прихильники "традиційних цінностей", щоб провести власну акцію.

Також РБК-Україна писало, що у суботи близько півтисячі мешканців села у Харківській області влаштували сутички біля ромського поселення.

Крім того, сутички між місцевими жителями та хасидами сталися нещодавно в Умані.