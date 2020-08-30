ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Сутички в Одесі: поліція затримала майже 20 осіб

Одеса, Неділя 30 серпня 2020 19:27
Сутички в Одесі: поліція затримала майже 20 осіб
Фото: затримання правопорушника в Одесі (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В ході сутичок перед початком "Маршу рівності" в Одесі правоохоронці затримали 16 осіб. Зараз всі затримані правопорушники дають пояснення у відділі поліції.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

В результаті сутичок на Думські площі постраждали двоє правоохоронців, їх госпіталізували.

Щодо всіх затриманих складуть протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, поліція вирішує питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру за ст. 345 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо правоохоронця.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі сталися сутички перед початком "Маршу рівності". До місця проведення маршу прийшли прихильники "традиційних цінностей", щоб провести власну акцію.

Також РБК-Україна писало, що у суботи близько півтисячі мешканців села у Харківській області влаштували сутички біля ромського поселення.

Крім того, сутички між місцевими жителями та хасидами сталися нещодавно в Умані.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ОдесастолкновенияМарш равенства
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся