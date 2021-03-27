Столкновение поездов в Египте: власти уточнили число погибших

В Египте в результате столкновения пассажирских поездов, по обновленным данным, погибли 19 человек. Пострадавшими в результате происшествия считаются 185 человек.

Об этом заявила министр здравоохранения и народонаселения Египта Хала Заид, передает канал eXtranews.

Отмечается, что первоначальные данные о жертвах собирались со слов родственников, которые не могли дозвониться до своих близких. Многие находились в тот момент в бессознательном состоянии и позднее дали о себе знать. В итоге после перепроверки сведений из больниц и моргов официальное число погибших сократилось до 19 человек. Из 185 пострадавших - 90 уже выписаны из больниц, еще 30 будут отпущены сегодня.