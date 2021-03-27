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Зіткнення поїздів в Єгипті: влада уточнила кількість загиблих

Автор: РБК-Україна

В Єгипті в результаті зіткнення пасажирських поїздів, за оновленими даними, загинули 19 осіб. Потерпілими в результаті події вважаються 185 осіб.

Про це заявила міністр охорони здоров'я і народонаселення Єгипту Хала Заїд, передає канал eXtranews.

Наголошується, що початкові дані про жертви збиралися зі слів родичів, які не могли додзвонитися до своїх близьких. Багато знаходилися в той момент в несвідомому стані і пізніше дали про себе знати.

У підсумку після перевірки відомостей з лікарень і моргів офіційне число загиблих скоротилася до 19 осіб. Зі 185 постраждалих - 90 вже виписані з лікарень, ще 30 будуть відпущені сьогодні.

Нагадаємо, аварія сталася в п'ятницю, 26 березня, на півдні країни в місті Тахта провінції Сохаг. Поїзд, який прямував з Луксору в Олександрію. Він врізався ззаду в інший пасажирський потяг, який прямував з Асуана в Каїр. В результаті зіткнення два вагони з пасажирами зійшов з рейок.

Пізніше стало відомо, що потяг, який прямував з Луксорц в Олександрію, здійснив різку зупинку після того, як хтось смикнув стоп-кран. Потім в нього ззаду на великій швидкості врізався інший склад.

Крім того, в МЗС заявили, що серед жертв зіткнення поїздів в Єгипті немає громадян України.

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