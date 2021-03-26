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Названа причина столкновения пассажирских поездов в Египте

Новина українською → Сохага, Пятница 26 марта 2021 16:33
Названа причина столкновения пассажирских поездов в Египте Фото: два поезда столкнулись на юге Египта (alarabiya.net)
Автор: РБК-Украина

Авария пассажирских поездов в Египте произошла из-за того, что поезд, который следовал из Луксора в Александрию, совершил резкую остановку. Кто-то дернул в поезде стоп-кран.

Об этом сообщает издание Elnashra со ссылкой на Египетские железные дороги.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули приказал должностным лицам прибыть на место ЧП, оказать необходимую поддержку и быстро разрешить ситуацию, сообщает Al Arabiya.

Сотрудники экстренных служб также выехали на место происшествия, там работают врачи скорой помощи.

В настоящее время идут работы по возобновлению движения на участке железной дороги.

Напомним, авария произошла в пятницу, 26 марта, на юге страны в городе Тахта провинции Сохаг. Поезд, который следовал из Луксора в Александрию. Он врезался сзади в другой пассажирский поезд, который направлялся из Асуана в Каир. В результате столкновения два вагона с пассажирами сошли с рельсов.

Кроме того, МИД Украины проверяет наличие украинцев среди жертв аварии между поездами в Египте.

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