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Украинцев нет среди жертв столкновения поездов в Египте

Новина українською → Пятница 26 марта 2021 18:31
Украинцев нет среди жертв столкновения поездов в Египте Фото: столкновение поездов в Египте (alarabiya net)
Автор: РБК-Украина

Среди жертв сегодняшнего столкновения поездов в Египте нет граждан Украины. Сегодня там в результате катастрофы погибли десятки человек.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в египетской провинции Сохаг столкнулись два пассажирских поезда, в результате погибли как минимум 32 человека, еще несколько десятков пострадали. По данным местных СМИ, один из поездов врезался в другой сзади. При столкновении три пассажирских вагона сошли с рельсов.

Позже стало известно, что поезд который следовал из Луксора в Александрию, совершил резкую остановку после того, как кто-то дернул стоп-кран. Затем в него сзади на большой скорости врезался другой состав. Сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия, там же работают врачи скорой помощи. В настоящее время идут работы по возобновлению движения на участке железной дороги.

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