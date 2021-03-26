Украинцев нет среди жертв столкновения поездов в Египте

Среди жертв сегодняшнего столкновения поездов в Египте нет граждан Украины. Сегодня там в результате катастрофы погибли десятки человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в египетской провинции Сохаг столкнулись два пассажирских поезда, в результате погибли как минимум 32 человека, еще несколько десятков пострадали. По данным местных СМИ, один из поездов врезался в другой сзади. При столкновении три пассажирских вагона сошли с рельсов.

Позже стало известно, что поезд который следовал из Луксора в Александрию, совершил резкую остановку после того, как кто-то дернул стоп-кран. Затем в него сзади на большой скорости врезался другой состав. Сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия, там же работают врачи скорой помощи. В настоящее время идут работы по возобновлению движения на участке железной дороги.