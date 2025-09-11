Столиця виділила ще 4 млрд на ЗСУ, всупереч вилученню владою значних коштів з бюджету Києва, - Кличко

Київрада додатково виділила ще 4 млрд грн на підтримку військових, всупереч вилученню центральною владою з бюджету столиці значних коштів. Таким чином фінансування програми "Захисник Києва" зросло до 11 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

"Сьогодні Київрада має збільшити підтримку наших захисників. Щоб Київ міг і надалі допомагати військовим. Тому розглянемо проєкт рішення про внесення змін до міської цільової програми "Захисник Києва", - зазначив Віталій Кличко.

Йдеться про збільшення фінансування потреб Сил оборони та безпеки на 4 млрд грн. Таким чином фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році зросте майже до 11 млрд грн, повідомив мер Києва.

Крім того, за його словами, на 210 млн грн збільшиться фінансування програми "Підтримка киян-Захисників та Захисниць" на виплати родинам загиблих захисників, зниклих безвісти, а також сім'ям тих, хто перебуває в полоні.

Програмою також передбачена компенсація придбання автомобіля учасникам бойових дій, переоблаштування житла для ветеранів, які пересуваються на кріслі колісному, компенсація за протезування ока та слухопротезування.

Також мер Києва повідомив, що Київрада збільшить фінансування програми матеріальної допомоги киянам, які постраждали від ворожих атак на місто, "Турбота. Назустріч киянам" - на 130 млн грн. На цю програму на початку року було передбачено 740 млн грн.

"Це кошти на виплати матеріальної допомоги киянам, які опинились в складних життєвих обставинах. Зокрема й мешканцям столиці, які постраждали від ворожих атак на місто. Останніми місяцями в нас таких людей усе більше", - повідомив Кличко.

Разом із тим він заявив, що центральна влада "пограбувала" Київ, вилучивши 8 млрд грн з бюджету міста, всупереч законам та Конституції України.

"Відбулося фактично пограбування Києва! По-іншому це не назвеш. Бо законопроект, який передбачає вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, що ухвалив парламент і таки підписав президент, суперечить принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи, Конституції України та Закону "Про столицю". І порушує права місцевого самоврядування", - підкреслив Віталій Кличко.