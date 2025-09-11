ua en ru
Столица выделила еще 4 млрд на ВСУ, вопреки изъятию властью значительных средств из бюджета Киева, - Кличко

Киев, Четверг 11 сентября 2025 14:54
Столица выделила еще 4 млрд на ВСУ, вопреки изъятию властью значительных средств из бюджета Киева, - Кличко Фото: Кличко рассказал о выделении Киевом 4 млрд на ВСУ (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Киевсовет дополнительно выделил еще 4 млрд грн на поддержку военных, вопреки изъятию центральной властью из бюджета столицы значительных средств. Таким образом, финансирование программы "Защитник Киева" выросло до 11 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен увеличить поддержку наших защитников. Чтобы Киев мог и дальше помогать военным. Поэтому рассмотрим проект решения о внесении изменений в городскую целевой программу "Защитник Киева", - отметил Виталий Кличко.

Речь идет об увеличении финансирования потребностей Сил обороны и безопасности на 4 млрд грн. Таким образом, финансирование программы "Защитник Киева" в 2025 году вырастет почти до 11 млрд грн, сообщил мэр Киева.

Кроме того, по его словам, на 210 млн грн увеличится финансирование программы "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц" на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям находящихся в плену.

Программой также предусмотрена компенсация приобретения автомобиля участникам боевых действий, переустройство жилья для ветеранов, передвигающихся на кресле колесном, компенсация за глазное протезирование и слухопротезирование.

Также мэр Киева сообщил, что Киевсовет увеличит финансирование программы материальной помощи киевлянам, пострадавшим от вражеских атак на город, "Забота. Навстречу киевлянам" - на 130 млн грн. На эту программу в начале года было предусмотрено 740 млн грн.

"Это средства на выплаты материальной помощи киевлянам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. В том числе и жителям столицы, пострадавшим от вражеских атак на город. В последние месяцы у нас таких людей все больше", - сообщил Кличко.

Вместе с тем он заявил, что центральные власти "ограбили" Киев, изъяв 8 млрд грн из бюджета города, вопреки законам и Конституции Украины.

"Произошло фактически ограбление Киева! По-другому это не назовешь. Потому что законопроект, предусматривающий изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева, который принял парламент и подписал президент, противоречит принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и Закона "О столице". И нарушает права местного самоуправления", - подчеркнул Виталий Кличко.

Что известно об изъятии 8 млрд у Киева

20 августа 2025 Верховная рада проголосовала за изменения в госбюджет (законопроект №13439-3). Они касаются преимущественно невоенных расходов на общую сумму в 40 млрд гривен.

Дополнительные расходы сбалансированы путем сокращения других невоенных расходов. В том числе за счет перенаправления 8 млрд средств налога на прибыль из бюджета Киева в общий бюджет страны. Сообщалось, что их планируют использовать для дофинансирования "Укрзализныци".

По информации мэра города Виталия Кличко, эти средства должны были пойти на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте, помощь военным, доплаты бюджетникам и т.д.

Ранее мэр Киева призвал президента не подписывать закон об изъятии у Киева 8 млрд грн как нарушающий Конституцию, Бюджетный кодекс и закон о столице.

Киев Виталий Кличко Вооруженные силы Украины Госбюджет
