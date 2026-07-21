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Столица не в приоритете? Что происходит с ценами на аренду домов в Киеве и области

11:48 21.07.2026 Вт
3 мин
На рынке в регионе фиксируют необычную тенденцию
aimg Василина Копытко
Столица не в приоритете? Что происходит с ценами на аренду домов в Киеве и области Как изменились цены на жилье в регионе (фото: Freepik)
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В Киеве и регионе зафиксировали необычную тенденцию на рынке недвижимости. В конце июня медианные цены на аренду домов в столице и области сравнялись и теперь составляют 2 тысячи долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Главное:

  • Цены сравнялись: По данным ЛУН, в конце июня медиа стоимость аренды домов в Киеве и области сравнялась и составляет 2 тысячи долларов.
  • Разная динамика: В столице годовая аренда снизилась на 4,76% (до 2 тыс. долл.), тогда как в Киевской области, напротив, выросла на 5,26% из-за резкого скачка в июне на 11,11%.
  • Фактор энергонезависимости: Спрос на загородное жилье вырос после сложной зимы из-за необходимости автономного отопления и генераторов, что подтолкнуло вверх цены в регионе.

Цены сравнялись

Рыночные показатели в столице и регионе двигались навстречу друг другу в течение всего года. В Киеве жилье постепенно дешевело: за год стоимость снизилась на 4,76% (с примерно 2,1 тыс. долларов), а за последние полгода прибавила еще минус 2,44%.

Однако в июне это падение остановилось, и цена за месяц не изменилась.

Киевская область демонстрирует противоположную динамику. За год аренда здесь подорожала на 5,26%. По сравнению с декабрем цена долго держалась стабильно, однако в июне резко прыгнула на 11,11% за месяц, подскочив с 1,8 тыс. до 2 тысяч долларов.

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Такой феномен наблюдается с марта, когда после февральского пика ставки пошли вниз. Напомним, сложная зима стимулировала спрос на более автономные дома, что привело к скачку цен: в феврале медианная стоимость в столице достигала почти 2,4 тыс. долларов, а в области - 2,2 тыс. долларов.

Интересно, что обычное летнее сезонное повышение пока не превысило показателей зимнего подорожания.

Столица не в приоритете? Что происходит с ценами на аренду домов в Киеве и областиЦены на дома в Киеве (инфографика ЛУН)

Столица не в приоритете? Что происходит с ценами на аренду домов в Киеве и областиЦены на дома в Киевской области (инфографика ЛУН)

"После тяжелой зимы часть потенциальных арендаторов переосмыслила критерии выбора жилья: на первый план вышли автономность и энергонезависимость. Генератор, альтернативное отопление, индивидуальное водоснабжение - это более привычные опции именно для загородных, а не городских домов", - объясняет руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхи.

Она также добавляет, что традиционно арендные ставки в области считаются более низкими, чем в городе. Поэтому часть арендаторов начала подыскивать варианты аренды на следующую зиму именно в области, что привело к такому давлению на цены.

Читайте также о том, что из-за частых российских атак на Лукьяновку стоимость квартир в этом микрорайоне упала на 22% в валюте за год. Это значительно больше общих показателей по Шевченковскому району. Также снизились цены на аренду трехкомнатных квартир на 29,1%.

Раньше мы писали о том, в каких районах Киевской области дороже всего арендовать дом.

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