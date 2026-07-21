Столица не в приоритете? Что происходит с ценами на аренду домов в Киеве и области

В Киеве и регионе зафиксировали необычную тенденцию на рынке недвижимости. В конце июня медианные цены на аренду домов в столице и области сравнялись и теперь составляют 2 тысячи долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Главное: Цены сравнялись: По данным ЛУН, в конце июня медиа стоимость аренды домов в Киеве и области сравнялась и составляет 2 тысячи долларов.

По данным ЛУН, в конце июня медиа стоимость аренды домов в Киеве и области сравнялась и составляет 2 тысячи долларов. Разная динамика: В столице годовая аренда снизилась на 4,76% (до 2 тыс. долл.), тогда как в Киевской области, напротив, выросла на 5,26% из-за резкого скачка в июне на 11,11%.

В столице годовая аренда снизилась на 4,76% (до 2 тыс. долл.), тогда как в Киевской области, напротив, выросла на 5,26% из-за резкого скачка в июне на 11,11%. Фактор энергонезависимости: Спрос на загородное жилье вырос после сложной зимы из-за необходимости автономного отопления и генераторов, что подтолкнуло вверх цены в регионе.

Цены сравнялись

Рыночные показатели в столице и регионе двигались навстречу друг другу в течение всего года. В Киеве жилье постепенно дешевело: за год стоимость снизилась на 4,76% (с примерно 2,1 тыс. долларов), а за последние полгода прибавила еще минус 2,44%.

Однако в июне это падение остановилось, и цена за месяц не изменилась.

Киевская область демонстрирует противоположную динамику. За год аренда здесь подорожала на 5,26%. По сравнению с декабрем цена долго держалась стабильно, однако в июне резко прыгнула на 11,11% за месяц, подскочив с 1,8 тыс. до 2 тысяч долларов.

Такой феномен наблюдается с марта, когда после февральского пика ставки пошли вниз. Напомним, сложная зима стимулировала спрос на более автономные дома, что привело к скачку цен: в феврале медианная стоимость в столице достигала почти 2,4 тыс. долларов, а в области - 2,2 тыс. долларов.

Интересно, что обычное летнее сезонное повышение пока не превысило показателей зимнего подорожания.

Цены на дома в Киеве (инфографика ЛУН)

Цены на дома в Киевской области (инфографика ЛУН)

"После тяжелой зимы часть потенциальных арендаторов переосмыслила критерии выбора жилья: на первый план вышли автономность и энергонезависимость. Генератор, альтернативное отопление, индивидуальное водоснабжение - это более привычные опции именно для загородных, а не городских домов", - объясняет руководитель ЛУН Статистика Людмила Кирюхи.

Она также добавляет, что традиционно арендные ставки в области считаются более низкими, чем в городе. Поэтому часть арендаторов начала подыскивать варианты аренды на следующую зиму именно в области, что привело к такому давлению на цены.