Столиця Ірландії занурилась у заворушення після випадку з нападом на дітей (фото)

Відомо, що жорстокі заворушення в центрі ірландської столиці були спровоковані нападом з ножем на маленьких дітей у Дубліні. Інцидент стався близько 13:30 за місцевим часом у четвер, 23 листопада, біля школи Gaelscoil Choláiste Mhuire.

Коли діти виходили зі школи, 50-річний чоловік, озброєний ножем, атакував перехожих.

Водночас правоохоронці зазначили, що серйозні травми отримали п’ятирічна дівчинка і 30-річна жінка. Ще двоє постраждалих дітей, п’ятирічний хлопчик та шестирічна дівчинка, мають поранення легшої ступені.

Нападника також затримано і госпіталізовано з травмами, яких він імовірно завдав собі сам. Ще до приїзду правоохоронців його затримали свідки нападу. Поліція не повідомляє деталей про його громадянство, факти та обставини нападу ще встановлюються.

Фото: протести у Дубліні 23-24 листопада (GettyImages)

Нічні протести та сутички з поліцією

Це поножів'я спровокувало вибух масових протестів і заворушень у Дубліні в той же вечір, 23 листопада, та в ніч на 24 листопада.

Агресивно налаштований натовп зіткнувся з правоохоронцями одразу ж через кілька годин після інциденту біля школи. Окремі учасники тримали в руках плакати з написом "Життя ірландців мають значення (Irish lives matter)", протестувальники також скандували гасла на зразок: "Геть їх (мігрантів - ред.)".

У центрі міста було підпалено автобуси та трамваї, пограбовано магазини. Деякі учасники заворушень запускали фаєри, інші намагалися влаштувати погроми, хапаючи стільці та табурети біля барів і ресторанів. У зв'язку із цим деякі транспортні послуги було припинено.

Навколо будівлі ірландського парламенту було встановлено поліцейський кордон. Загалом довелося залучити понад 400 ірландських правоохоронців. Повідомляється про напади, однак повідомлень про суттєві травми не надходило ні від поліцейських, ані від протестувальників.

Наразі ірландська нацгвардія патрулює центр міста. Зазначається, що до ранку заворушення вдалося вгамувати.

Фото: протести у Дубліні 23-24 листопада (GettyImages)

Реакція світових лідерів

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вона була шокована атакою з ножем у Дубліні. На надзвичайну подію біля школи також відреагував віце-прем'єр-міністр Ірландії, зазначивши, що "глибоко шокований серйозним інцидентом".

Міністр юстиції Ірландії Хелен Макенті заявила, що протестувальники поводили себе як "головорізи" і "злочинці", які "використали цей жахливий напад, щоб посіяти розкол і хаос у місті". За її словами, правоохоронці застосували "всі можливі сили, щоб відновити порядок у місті".

Фото: протести у Дубліні 23-24 листопада (GettyImages)