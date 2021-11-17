Спецоперация Путина и Лукашенко: Кулеба объяснил опасность миграционного кризиса для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, чем мигрантский кризис на границе Беларуси опасен для Украины. Он назвал несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова министра в эфире "Сніданку з 1+1" .

По его словам, мигрантский кризис менее опасен тем, что мигранты попадут в страну.

"Их все равно можно задержать и вернуть туда, откуда они пришли. Впрочем, сам факт использования границы для нелегального, такого тайного пересечения... Сегодня им могут воспользоваться мигранты, а завтра - диверсионные группы", - заявил Кулеба.

Например, они заходят в Украину по российскому приказу из Беларуси для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы устроить террористические акты, объяснил он.

По словам министра, именно по этим причинам президент Владимир Зеленский принял решение немедленно мобилизовать военных, чтобы укрепить границы.

"Мы работаем с партнерами. Прежде всего в Люблинском треугольнике - с Польшей и Литвой, которые также граничат с Беларусью. Для того, чтобы координировать усилия и совместно противодействовать этой спецоперации Путина и Лукашенко", - заявил он.