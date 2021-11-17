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Спецоперация Путина и Лукашенко: Кулеба объяснил опасность миграционного кризиса для Украины

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Киев, Среда 17 ноября 2021 12:52
Спецоперация Путина и Лукашенко: Кулеба объяснил опасность миграционного кризиса для Украины Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, чем мигрантский кризис на границе Беларуси опасен для Украины. Он назвал несколько причин.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, мигрантский кризис менее опасен тем, что мигранты попадут в страну.

"Их все равно можно задержать и вернуть туда, откуда они пришли. Впрочем, сам факт использования границы для нелегального, такого тайного пересечения... Сегодня им могут воспользоваться мигранты, а завтра - диверсионные группы", - заявил Кулеба.

Например, они заходят в Украину по российскому приказу из Беларуси для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы устроить террористические акты, объяснил он.

По словам министра, именно по этим причинам президент Владимир Зеленский принял решение немедленно мобилизовать военных, чтобы укрепить границы.

"Мы работаем с партнерами. Прежде всего в Люблинском треугольнике - с Польшей и Литвой, которые также граничат с Беларусью. Для того, чтобы координировать усилия и совместно противодействовать этой спецоперации Путина и Лукашенко", - заявил он.

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Дмитрий Кулеба Беларусь Российская Федерация Украина
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