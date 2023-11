В Ірландії чоловік напав з ножем на дітей, щонайменше п'ятеро постраждалих

Згідно з даними видання, щонайменше троє дітей отримали ножові поранення під час нападу. Деякі джерела стверджують, що кількість постраждалих може зрости після отримання додаткової інформації. Підозрюваного в нападі вже було затримано. Він також був поранений, однак, як вважають, поранення він завдав собі сам.

Thoughts and prayers for those children and bystanders who were brutally attacked today outside a school on Parnell Square. A word of thanks also to the bystanders who tackled and disarmed the madman. And the medical services who are attending the scene. #Parnell #Parnellsquare pic.twitter.com/2xMXYd9nml