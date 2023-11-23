В Ірландії чоловік напав з ножем на дітей, щонайменше п'ятеро постраждалих

В Дубліні Ірландії чоловік з ножем напав на дітей. Під час інциденту постраждали щонайменше п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times .

Згідно з даними видання, щонайменше троє дітей отримали ножові поранення під час нападу. Деякі джерела стверджують, що кількість постраждалих може зрости після отримання додаткової інформації. Підозрюваного в нападі вже було затримано. Він також був поранений, однак, як вважають, поранення він завдав собі сам.

Thoughts and prayers for those children and bystanders who were brutally attacked today outside a school on Parnell Square. A word of thanks also to the bystanders who tackled and disarmed the madman. And the medical services who are attending the scene. #Parnell #Parnellsquare pic.twitter.com/2xMXYd9nml — TheIrishWatchdog (@WatchdogTh96012) November 23, 2023

Мотиви нападу наразі не встановлені. Поліція стверджує, що опрацьовує одну з версій. Територія була опечатана як місце злочину, а поліцейські й медики швидкої допомоги заповнили вулицю.

Згідно з даними правоохоронців, інцидент стався близько о 13:30 за місцевим часом. Серед постраждалих: дорослий чоловік, жінка й троє дітей. Одна дитина, дівчинка, отримала серйозні поранення.

NOW - Multiple children stabbed near a school in Dublin, Ireland.pic.twitter.com/J82aidU94Y — Disclose.tv (@disclosetv) November 23, 2023

Інцидент стався поруч з однією зі шкіл міста, де навчаються діти молодшого віку.