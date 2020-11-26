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Столицы Украины и Северной Македонии впервые соединит регулярный авиарейс

Автор: РБК-Украина

Впервые между Киевом и столицей Северной Македонии Скопье запускается прямое авиасообщение. Первый рейс запланирован на 6 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Северной Македонии в Facebook.

В частности, полеты будет осуществлять украинская авиакомпания Windrose.

"Наличие прямых рейсов будет способствовать интенсификации двустороннего сотрудничества - усилению бизнес связей, развитию туризма в двух странах, лучшему ознакомлению граждан Северной Македонии с Украиной и украинцев - с Республикой Северная Македония", - говорится в сообщении.

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Напомним, в декабре прошлого года Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией на постоянной основе.

Кроме того, 25 ноября Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Сент-Винсентом и Гренадинами.

Добавим, что Кабинет министров утвердил соглашение об отмене визовых требований с Гренадой.

Ранее сообщалось, что Украина ввела безвизовый режим с шестью странами.

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