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Украина согласовала безвиз с еще одной страной

Новости » Политика     18.12.2019 - 13:13
Украина согласовала безвиз с еще одной страной
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Украинцы смогут безвизово путешествовать в Северную Македонию

Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией на постоянной основе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу сотрудника Министерства иностранных дел Украины Андрея Зайца в Twitter.

Как сообщается, Киев и Скопье подписали соглашение об отмене краткосрочных и долгосрочных виз и согласовали безвизовый режим на постоянной основе.

Украина согласовала безвиз с еще одной страной

Предполагается, что граждане Украины и Северной Македонии смогут осуществлять безвизовые поездки по биометрическому паспорту до 90 дней в течение 180 дней. Также отменяются долгосрочные визы на пребывание свыше 90 дней с целью учебы, трудоустройства, воссоединения семьи и иммиграции. Граждане получат возможность бесплатно оформлять другие категории долгосрочных виз.

Напомним, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что с 2010 по 2019 год, по данным миграционной службы, из Украины выехали 4 миллиона граждан. Он добавил, что миграция носит циклический характер и постоянно растет. Однако, по его словам, безвиз с Евросоюзом не повлиял существенно на эти показатели.

Также РБК-Украина писало, что Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима между странами. Соглашение было подписано временным поверенным в делах Украины в США Андреем Ваневским и послом Маршалловых островов в США Джеральдом Закиосом.

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