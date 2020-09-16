Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

Фото: загранпаспорт (Виталий Носач/РБК-Украина)

Украина и Гренада договорились о безвизовом режиме. Соответствующее постановление в ходе сегодняшнего заседания одобрил Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Этим постановлением КМУ утвердил соглашение с правительством Гренады об отмене визовых требований.

Согласно пояснительной записке к проекту, соглашение было подписано в Киеве 16 июля этого года.

Указано, что реализация соглашения после вступления в силу приведет к уменьшению фактических доходов государственного бюджета за счет средств, взимаемых за оформление гражданам Гренады виз для въезда в Украину.

В 2019 году граждане Гренады оформили девять виз. Таким образом было взыскано 765 долларов консульского сбора. В период с 1 января по 14 августа этого года они не оформляли визы для въезда в нашу страну.

Однако в Кабмине рассчитывают, что введение безвизовых поездок будет способствовать росту косвенных поступлений в госбюджет за счет увеличения количества путешествующих иностранцев и восстановления туристической сферы.

Напомним, с 1 сентября 2020 года для поездок в Беларусь гражданам Украины необходимы заграничные паспорта.

Как писало РБК-Украина, в МИД Украины заверили, что пока нет никаких угроз безвизу Украины с Евросоюзом.