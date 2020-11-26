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Столиці України і Північної Македонії вперше з'єднає регулярний авіарейс

Автор: РБК-Україна

Вперше між Києвом і столицею Північної Македонії Скоп'є запускається пряме авіасполучення. Перший рейс запланований на 6 грудня.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Північній Македонії в Facebook.

Зокрема, польоти здійснюватиме українська авіакомпанія Windrose.

"Наявність прямих рейсів буде сприяти інтенсифікації двостороннього співробітництва - посилення бізнес зв'язків, розвитку туризму у двох країнах, кращому ознайомленню громадян Північної Македонії з Україною і українців - з Республікою Північна Македонія", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в грудні минулого року Україна підписала угоду про безвізовий режим з Північною Македонією на постійній основі.

Крім того, 25 листопада Україна підписала угоду про безвізовий режим з Сент-Вінсентом і Гренадинами.

Додамо, що Кабінет міністрів затвердив угоду про скасування візових вимог з Гренадою.

Раніше повідомлялося, що Україна ввела безвізовий режим з шістьма країнами.

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