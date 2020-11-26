ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Столицы Украины и Северной Македонии впервые соединит регулярный авиарейс

Киев, Четверг 26 ноября 2020 14:41
Столицы Украины и Северной Македонии впервые соединит регулярный авиарейс
Фото: самолет Windrose (flickr.com)
Автор: РБК-Украина

Впервые между Киевом и столицей Северной Македонии Скопье запускается прямое авиасообщение. Первый рейс запланирован на 6 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Северной Македонии в Facebook.

В частности, полеты будет осуществлять украинская авиакомпания Windrose.

"Наличие прямых рейсов будет способствовать интенсификации двустороннего сотрудничества - усилению бизнес связей, развитию туризма в двух странах, лучшему ознакомлению граждан Северной Македонии с Украиной и украинцев - с Республикой Северная Македония", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Северной Македонией на постоянной основе.

Кроме того, 25 ноября Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Сент-Винсентом и Гренадинами.

Добавим, что Кабинет министров утвердил соглашение об отмене визовых требований с Гренадой.

Ранее сообщалось, что Украина ввела безвизовый режим с шестью странами.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Инфраструктура Македонияавиасообщение

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь