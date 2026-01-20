У столиці перебої з електрикою, вводиться автономний режим, - Кличко

Відомо, що в Києві на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці почали працювати мобільні кухні, а в школах відкрилися спецкласи для продовження навчального процесу.
Водночас Міністерство охорони здоров'я спільно з обласними військовими адміністраціями забезпечує автономну роботу лікарень, щоб електропостачання не впливало на надання медичних послуг, повідомила в Telegram прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, зазначивши, що разом із профільними міністрами було визначено конкретні заходи для стабільного функціонування соціальної інфраструктури.
Нагадаємо, що в Україні минулого тижня запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці через наслідки обстрілів і сильних морозів, що особливо позначилося на ситуації з електропостачанням у Києві. У столиці спостерігається одна з найскладніших ситуацій, через що влада послабила комендантську годину, щоб жителі могли цілодобово добиратися до пунктів обігріву.
Крім того, бізнес отримує можливість працювати без обмежень, якщо є Пункт незламності, а служби таксі Bolt і Uklon функціонуватимуть у період комендантської години. Магазини, аптеки, автозаправки та торгово-розважальні центри зможуть обслуговувати клієнтів цілодобово, що забезпечує доступ населення до товарів і послуг в умовах енергокризи.