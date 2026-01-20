В Киеве перебои с электричеством, вводится автономный режим, - Кличко

Известно, что в Киеве на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике начали работать мобильные кухни, а в школах открылись спецклассы для продолжения учебного процесса.
Одновременно Министерство здравоохранения совместно с областными военными администрациями обеспечивает автономную работу больниц, чтобы электроснабжение не влияло на оказание медицинских услуг, сообщила в Telegram премьер-министр Юлия Свириденко, отметив, что вместе с профильными министрами были определены конкретные меры для стабильного функционирования социальной инфраструктуры.
Напомним, что в Украине на прошлой неделе введена чрезвычайная ситуация в энергетике из-за последствий обстрелов и сильных морозов, что особенно сказалось на ситуации с электроснабжением в Киеве. В столице наблюдается одна из самых сложных ситуаций, из-за чего власти ослабили комендантский час, чтобы жители могли круглосуточно добираться до пунктов обогрева.
Кроме того, бизнес получает возможность работать без ограничений, если имеется Пункт несокрушимости, а службы такси Bolt и Uklon будут функционировать в период комендантского часа. Магазины, аптеки, автозаправки и торгово-развлекательные центры смогут обслуживать клиентов круглосуточно, что обеспечивает доступ населения к товарам и услугам в условиях энергокризиса.