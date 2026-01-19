ua en ru
Університети відкрили майже 150 пунктів підтримки: де можна зігрітися і підзарядитися

Понеділок 19 січня 2026 19:22
UA EN RU
Університети відкрили майже 150 пунктів підтримки: де можна зігрітися і підзарядитися Фото: Українські виші відкривають пункти енергостійкості (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Заклади вищої освіти по всій Україні вже розгорнули майже 150 пунктів підтримки громадян, зокрема 32 з них працюють у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра освіти й науки України Миколу Трофименка.

За його словами, всі такі пункти обладнані генераторами, а більшість також має обігрів, можливість підігріти їжу та доступ до укриттів різного рівня захисту.

Кому допомагають у першу чергу

Першочергове завдання пунктів підтримки - допомога викладачам, співробітникам і студентам закладів вищої освіти, а також їхнім родинам. Водночас університети намагаються підтримувати й мешканців прилеглих будинків.

Трофименко наголосив, що пункти підтримки створені коштом і ресурсами самих університетів. В умовах обстрілів, перебоїв з електро- та теплопостачанням не всі заклади мають можливість відкрити великі простори для всіх охочих. У таких випадках університети зосереджуються насамперед на потребах своїх студентів і працівників.

За детальною інформацією про роботу пунктів підтримки громадянам радять звертатися безпосередньо до найближчого закладу вищої освіти.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні посилюють роботу Пунктів незламності. Всі пункти зібрані в застосунку "Дія", проходять аудит та верифікацію, а бізнес закликають долучатися до мережі для забезпечення доступу до тепла, світла та зв’язку.

Також ми писали, що в Україні Пункти незламності тепер зобов’язані мати енергонезалежний інтернет через xPON або Starlink. Це дозволить забезпечити стабільний зв’язок під час відключень світла, дистанційно контролювати роботу пунктів та надавати людям доступ до інформації, державних послуг і координації з екстреними службами.

