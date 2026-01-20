У столиці перебої з електрикою, вводиться автономний режим, - Кличко

У ніч на 20 січня Росія знову обстріляла мирні українські міста. І основною ціллю удару виявився Київ. Наразі там фіксують наслідки прильоту балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію київського міського голови Віталія Кличка в мережі Telegram.

Повідомляється, що на лівому березі столиці зафіксовано перебої з електропостачанням, що змушує соціальні об'єкти переходити на автономний режим роботи, щоб забезпечити функціонування ключових послуг.

Жителі та підприємства лівого берега занурилися в черговий блекаут. Перебої зачіпають житлові райони та ключові інфраструктурні об'єкти, включно з закладами охорони здоров'я, освітніми організаціями та комунальними службами.

Також Кличко повідомив про те, що на лівому березі спостерігаються перебої з водопостачанням після атаки на столицю.

Наслідки обстрілу все ще оцінюють фахівці. Деталі будуть відомі пізніше.

Варто сказати, що ситуація з електропостачанням у Києві останнім часом і без того була дуже складною. Проблеми з електрикою торкнулися не тільки лівого берега, а й зачепили правий берег столиці, де люди змушені пристосовуватися до нових умов життя.