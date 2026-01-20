У столиці перебої з електрикою, вводиться автономний режим, - Кличко
У ніч на 20 січня Росія знову обстріляла мирні українські міста. І основною ціллю удару виявився Київ. Наразі там фіксують наслідки прильоту балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію київського міського голови Віталія Кличка в мережі Telegram.
Повідомляється, що на лівому березі столиці зафіксовано перебої з електропостачанням, що змушує соціальні об'єкти переходити на автономний режим роботи, щоб забезпечити функціонування ключових послуг.
Жителі та підприємства лівого берега занурилися в черговий блекаут. Перебої зачіпають житлові райони та ключові інфраструктурні об'єкти, включно з закладами охорони здоров'я, освітніми організаціями та комунальними службами.
Також Кличко повідомив про те, що на лівому березі спостерігаються перебої з водопостачанням після атаки на столицю.
Наслідки обстрілу все ще оцінюють фахівці. Деталі будуть відомі пізніше.
Варто сказати, що ситуація з електропостачанням у Києві останнім часом і без того була дуже складною. Проблеми з електрикою торкнулися не тільки лівого берега, а й зачепили правий берег столиці, де люди змушені пристосовуватися до нових умов життя.
Відомо, що в Києві на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці почали працювати мобільні кухні, а в школах відкрилися спецкласи для продовження навчального процесу.
Водночас Міністерство охорони здоров'я спільно з обласними військовими адміністраціями забезпечує автономну роботу лікарень, щоб електропостачання не впливало на надання медичних послуг, повідомила в Telegram прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, зазначивши, що разом із профільними міністрами було визначено конкретні заходи для стабільного функціонування соціальної інфраструктури.
Нагадаємо, що в Україні минулого тижня запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці через наслідки обстрілів і сильних морозів, що особливо позначилося на ситуації з електропостачанням у Києві. У столиці спостерігається одна з найскладніших ситуацій, через що влада послабила комендантську годину, щоб жителі могли цілодобово добиратися до пунктів обігріву.
Крім того, бізнес отримує можливість працювати без обмежень, якщо є Пункт незламності, а служби таксі Bolt і Uklon функціонуватимуть у період комендантської години. Магазини, аптеки, автозаправки та торгово-розважальні центри зможуть обслуговувати клієнтів цілодобово, що забезпечує доступ населення до товарів і послуг в умовах енергокризи.
Нагадуємо, що вищі навчальні заклади України розгорнули майже 150 пунктів підтримки громадян по всій країні, включно з 32 пунктами в Києві. Усі вони оснащені генераторами, а більшість надає обігрів, можливість підігріву їжі та доступ до укриттів із різним рівнем захисту.
Зазначимо, що вже 17 країн надали Україні енергетичне обладнання на тлі критичної ситуації з електропостачанням після російських ударів, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Facebook, зазначивши, що відзвітував перед президентом Володимиром Зеленським про результати дипломатичних зусиль із залучення міжнародної допомоги в енергетичній сфері.