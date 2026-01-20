В Киеве перебои с электричеством, вводится автономный режим, - Кличко

В ночь на 20 января Россия снова обстреляла мирные украинские города. И основной целью удара оказался Киев. На данный момент там фиксируются последствия прилета баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию киевского городского главы Виталия Кличко в сети Telegram.

Сообщается, что на левом берегу столицы зафиксированы перебои с электроснабжением, что вынуждает социальные объекты переходить на автономный режим работы, чтобы обеспечить функционирование ключевых услуг.

Жители и предприятия левого берега погрузились в очередной блэкаут. Перебои затрагивают жилые районы и ключевые инфраструктурные объекты, включая учреждения здравоохранения, образовательные организации и коммунальные службы.

Также Кличко сообщил о том, что на левом берегу наблюдаются перебои с водоснабжением после атаки на столицу.

Последствия обстрела все еще оцениваются специалистами. Детали будут известны позже.

Стоит сказать, что ситуация с электроснабжением в Киеве в последнее время и без того была очень сложной. Проблемы с электричеством коснулись не только левого берега, но и затронули правый берег столицы, где люди вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни.