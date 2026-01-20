ua en ru
В Киеве перебои с электричеством, вводится автономный режим, - Кличко

Вторник 20 января 2026 03:15
В Киеве перебои с электричеством, вводится автономный режим, - Кличко
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 20 января Россия снова обстреляла мирные украинские города. И основной целью удара оказался Киев. На данный момент там фиксируются последствия прилета баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию киевского городского главы Виталия Кличко в сети Telegram.

Сообщается, что на левом берегу столицы зафиксированы перебои с электроснабжением, что вынуждает социальные объекты переходить на автономный режим работы, чтобы обеспечить функционирование ключевых услуг.

Жители и предприятия левого берега погрузились в очередной блэкаут. Перебои затрагивают жилые районы и ключевые инфраструктурные объекты, включая учреждения здравоохранения, образовательные организации и коммунальные службы.

Также Кличко сообщил о том, что на левом берегу наблюдаются перебои с водоснабжением после атаки на столицу.

Последствия обстрела все еще оцениваются специалистами. Детали будут известны позже.

Стоит сказать, что ситуация с электроснабжением в Киеве в последнее время и без того была очень сложной. Проблемы с электричеством коснулись не только левого берега, но и затронули правый берег столицы, где люди вынуждены приспосабливаться к новым условиям жизни.

Известно, что в Киеве на фоне чрезвычайной ситуации в энергетике начали работать мобильные кухни, а в школах открылись спецклассы для продолжения учебного процесса.

Одновременно Министерство здравоохранения совместно с областными военными администрациями обеспечивает автономную работу больниц, чтобы электроснабжение не влияло на оказание медицинских услуг, сообщила в Telegram премьер-министр Юлия Свириденко, отметив, что вместе с профильными министрами были определены конкретные меры для стабильного функционирования социальной инфраструктуры.

Напомним, что в Украине на прошлой неделе введена чрезвычайная ситуация в энергетике из-за последствий обстрелов и сильных морозов, что особенно сказалось на ситуации с электроснабжением в Киеве. В столице наблюдается одна из самых сложных ситуаций, из-за чего власти ослабили комендантский час, чтобы жители могли круглосуточно добираться до пунктов обогрева.

Кроме того, бизнес получает возможность работать без ограничений, если имеется Пункт несокрушимости, а службы такси Bolt и Uklon будут функционировать в период комендантского часа. Магазины, аптеки, автозаправки и торгово-развлекательные центры смогут обслуживать клиентов круглосуточно, что обеспечивает доступ населения к товарам и услугам в условиях энергокризиса.

Напоминаем, что высшие учебные заведения Украины развернули почти 150 пунктов поддержки граждан по всей стране, включая 32 пункта в Киеве. Все они оснащены генераторами, а большинство предоставляет обогрев, возможность подогрева пищи и доступ к укрытиям с разным уровнем защиты.

Отметим, что уже 17 стран предоставили Украине энергетическое оборудование на фоне критической ситуации с электроснабжением после российских ударов, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в Facebook, отметив, что отчитался перед президентом Владимиром Зеленским о результатах дипломатических усилий по привлечению международной помощи в энергетической сфере.

