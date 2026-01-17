ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Молдові вночі впала російська "Гербера": подробиці

Молдова, Субота 17 січня 2026 21:28
UA EN RU
В Молдові вночі впала російська "Гербера": подробиці Ілюстративне фото: поліція Молдови (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Молдові в одному з районів вранці 17 січня знайшли російський безпілотник. Це виявилася "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащений бойовою частиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови.

В поліції зазначили, що дрон знайшли вранці 17 січня біля села Нукарени Теленештського району. На місце прибули правоохоронці та експерти, які оглянули безпілотник.

"Було встановлено, що це модель "Гербера", як і останні виявлені в нашій країні. Він не містить вибухівки і не представляє небезпеки для громадян. Нагадуємо, що при виявленні подібного об'єкту не можна наближатися або доторкатися до нього", - сказано у повідомленні.

Також в поліції показали фото знайденого дрона. Безпілотник знайшов місцевий мисливець, який негайно повідомив про це у поліцію.

В Молдові вночі впала російська &quot;Гербера&quot;: подробиціФото: поліція Молдови

Нагадаємо, що дрон міг бути одним з тих безпілотників, якими російські війська в ніч на 17 січня завдали удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Внаслідок російського теракту виникла пожежа, були пошкодження.

Загалом у ніч на 17 січня Росія атакувала Україну 115 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Молдова
Новини
Оновлені правила комендантської години в Києві: що тепер дозволено
Оновлені правила комендантської години в Києві: що тепер дозволено
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу