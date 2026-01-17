В Молдові вночі впала російська "Гербера": подробиці

В Молдові в одному з районів вранці 17 січня знайшли російський безпілотник. Це виявилася "Гербера" - дрон-"приманка", не оснащений бойовою частиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови .

В поліції зазначили, що дрон знайшли вранці 17 січня біля села Нукарени Теленештського району. На місце прибули правоохоронці та експерти, які оглянули безпілотник.

"Було встановлено, що це модель "Гербера", як і останні виявлені в нашій країні. Він не містить вибухівки і не представляє небезпеки для громадян. Нагадуємо, що при виявленні подібного об'єкту не можна наближатися або доторкатися до нього", - сказано у повідомленні.

Також в поліції показали фото знайденого дрона. Безпілотник знайшов місцевий мисливець, який негайно повідомив про це у поліцію.

Фото: поліція Молдови