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У столиці Молдови біля ТЦ знайшли невідомий дрон: що кажуть у поліції

Вівторок 19 листопада 2024 18:04
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У столиці Молдови біля ТЦ знайшли невідомий дрон: що кажуть у поліції Ілюстративне фото: у столиці Молдови біля ТЦ знайшли невідомий дрон (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Перехожий виявив безпілотник неподалік одного з торгових центрів у столиці Молдови - Кишиневі. Правоохоронці перевезли його у безпечне місце для подальшого розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію Молдови.

За даними поліції, безпілотник було виявлено поблизу торгівельного центру Port Mall та спорткомплексу Arena Chisinau у Кишиневі. Перехожий виявив літальний об'єкт, викликав правоохоронців, які виїхали й обстежили місце.

Місцеві ЗМІ опублікували фото дрона, який було знайдено. Цікаво і те, що раніше міністр закордонних справ країни Михаїл Попсой розповів про те, що під час російської атаки на Україну, дрони та ракети з РФ залетіли на територію Молдови.

У столиці Молдови біля ТЦ знайшли невідомий дрон: що кажуть у поліції

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 17 листопада російська армія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну. За словами президента Володимира Зеленського, під час атаки було використано близько 120 ракет і 90 безпілотників.

Також в одну з раніших атак, 10 листопада, на території Молдови знайшли два дрони. МЗС Молдови "рішуче засудило" дії РФ.

Тоді у Повітряних силах ЗСУ заявляли, що декілька дронів збилися з курсу і залетіли на територію Білорусі та Молдови.

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