У Молдові "рішуче засудили" падіння двох безпілотників РФ

На території Молдови після нічної російської атаки дронів проти України знайшли два БGЛА. Країна "рішуче засудила" дії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави МЗС Молдови Міхая Попшоя у соцмережі Х.

Він підтвердив, що в Молдові впали два російські безпілотники-приманки, які використовувалися з метою введення в оману протиповітряної оборони України.

Також Попшой додав, що ворожі БпЛА наразили на небезпеку життя молдован, порушивши повітряний простір Молдови.

"Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і знову заявляємо про засудження жорстокої війни Росії проти України", - резюмував глава молдовського МЗС.