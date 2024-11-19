В столице Молдовы возле ТЦ обнаружили неизвестный дрон: что говорят в полиции

Прохожий обнаружил беспилотник возле одного из торговых центров в столице Молдовы – Кишиневе. Правоохранители перевезли его в безопасное место для дальнейшего расследования

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Молдовы.

По данным полиции, беспилотник был обнаружен вблизи торгового центра Port Mall и спорткомплекса Arena Chisinau в Кишиневе. Прохожий обнаружил летательный объект, вызвал выехавших и обследовавших правоохранителей.

Местные СМИ опубликовали фото найденного дрона. Примечательно и то, что ранее министр иностранных дел страны Михаил Попсой рассказал о том, что во время российской атаки на Украину, дроны и ракеты из РФ залетели на территорию Молдовы.

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 ноября российская армия совершила масштабную комбинированную атаку на Украину. По словам президента Владимира Зеленского, в ходе атаки было использовано около 120 ракет и 90 беспилотников .

Также в одну из более ранних атак, 10 ноября, на территории Молдовы нашли два дрона. МИД Молдовы "решительно осудил" действия РФ.