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В столице Молдовы возле ТЦ обнаружили неизвестный дрон: что говорят в полиции

Вторник 19 ноября 2024 18:04
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В столице Молдовы возле ТЦ обнаружили неизвестный дрон: что говорят в полиции Иллюстративное фото: в столице Молдовы возле ТЦ обнаружили неизвестный дрон (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Прохожий обнаружил беспилотник возле одного из торговых центров в столице Молдовы – Кишиневе. Правоохранители перевезли его в безопасное место для дальнейшего расследования

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Молдовы.

По данным полиции, беспилотник был обнаружен вблизи торгового центра Port Mall и спорткомплекса Arena Chisinau в Кишиневе. Прохожий обнаружил летательный объект, вызвал выехавших и обследовавших правоохранителей.

Местные СМИ опубликовали фото найденного дрона. Примечательно и то, что ранее министр иностранных дел страны Михаил Попсой рассказал о том, что во время российской атаки на Украину, дроны и ракеты из РФ залетели на территорию Молдовы.

В столице Молдовы возле ТЦ обнаружили неизвестный дрон: что говорят в полиции

Напомним, ранее мы писали о том, что 17 ноября российская армия совершила масштабную комбинированную атаку на Украину. По словам президента Владимира Зеленского, в ходе атаки было использовано около 120 ракет и 90 беспилотников .

Также в одну из более ранних атак, 10 ноября, на территории Молдовы нашли два дрона. МИД Молдовы "решительно осудил" действия РФ.

Тогда в Воздушных силах ВСУ заявляли, что несколько дронов сбились с курса и залетели на территорию Беларуси и Молдовы .

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