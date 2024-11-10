У Білорусь за ніч залетіло 10 "Шахедів", а у Молдові знайшли дрон після атаки РФ
У Білорусь за ніч 10 листопада залетіло десяток російських безпілотників. У Молдові після російської атаки на Україну знайшли дрон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" та поліцію Молдови.
За даними моніторингової групи, з України у Білорусь цієї ночі залетіло як мінімум 10 дронів. Безпілотники летіли через "білоруський коридор" Славутич-Прип'ять, а також через Чорнобиль та місто Лоєв. Безпілотники долетіли до Мозирського району.
Частина дронів згодом розвернулася знову у напрямку України. Один безпілотник повернувся у Чернігівську область, а тоді знову полетів у Білорусь і вже звідти - у Росію.
За даними аналітиків, щонайменше три "Шахеди" зникли над територією Білорусі.
t.me/Hajun_BY
У Молдові зранку 10 листопада знайшли невідомий дрон. Його виявили у районі села Фірледень. Місце падіння дрона обмежили, там працюють спецслужби. Зазначається, що безпілотник оглядають вибухотехніки.
У мережі пишуть, що виявлений у Молдові дрон - це імітаційний безпілотник, які РФ запускає по Україні.
Фото: у Молдові упав дрон (t.me/Politia_Republicii_Moldova)
Масована атака Росії
Вночі 10 листопада Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 145 одиниць. Сили ППО знищили 62 дрони, ще 67 безпілотників локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала у 13 областях.
Повітряні сили повідомили, що 10 дронів вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та Росії.
Під атакою ворога знову була Одеса. Там пошкоджені будинки, гаражі, ринок, АЗС та автомобілі. Двоє осіб пораненні.
ППО також працювала в Києві, у районі столиці знищили близько 15 безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.