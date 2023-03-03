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В столиці Чорногорії чоловік підірвав гранату біля будівлі суду, багато постраждалих

Фото: в столиці Чорногорії чоловік підірвав гранату біля будівлі суду, багато постраждалих (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

У столиці Чорногорії в Подгориці 39-річний чоловік підірвав гранату біля входу до суду. Внаслідок вибуху п'ятеро людей отримали поранення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Vijesti.

Одна з постраждалих наразі перебуває у важкому стані. Особисто 39-річний чоловік, який підірвав гранату, загинув.

"О 11:35 (за місцевим часом, - ред.) ми отримали повідомлення про те, що в будівлі основного суду спрацював вибуховий пристрій і є постраждалі. Встановили, що 39-річний Младен Булатович, який привів у дію вибуховий пристрій, загинув. Ще п'ятеро поранених людей, які наразі перебувають в Клінічному центрі", - заявили в поліції.

Фото: в столиці Чорногорії чоловік підірвав гранату біля будівлі суду, багато постраждалих (vijesti.me)

Наразі на місці працюють правоохоронці та бригади швидкої допомоги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про випадок, коли в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, Внаслідок інциденту загинули семеро людей.

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Черногория